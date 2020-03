Trump ziet graag heropening bedrijfsleven VS met Pasen

De komende Amerikaanswe verkiezingen van begin november zullen naar een verwachting een grote rol spelen in het verlangen van Trump om de economie in de VS halverwege april weer in vol bedrijf te krijgen.

Volksgezondheidsorganisties waarschuwen echter dat het hoogtepunt in de verspreiding van het coronavirus in Amerika waarschijnlijk nog moet plaatsvinden. Vooral in de regio New York lijkt het ergste nog te moeten komen.

Duizenden bedrijven hebben hun deuren gesloten, waardoor miljoenen Amerikanen nu zonder werk zitten. In vele regio's in de VS moeten mensen zo veel als mogelijk binnenblijven. De pandemie heeft al zeker 580 Amerikanen het leven gekost. Meer dan 46.000 mensen zijn ziek.

De Democraten en Republikeinen zijn wel dicht bij een deal over een reddingspakket van circa $2 biljoen om de economische schade van het coronavirus te dempen.