Meer koeien staan korter in de wei

Afgelopen jaar liep 71% van de 1,6 miljoen melkkoeien in Nederland buiten. Dat is voor de tweede jaar op rij dat de weidegang toeneemt. In 2016 liep 65% van de koeien in de wei. Van 2010 tot en met 2015 daalde de weidegang juist van 74% naar 65%.

Ook het aantal melkveebedrijven dat de koeien buiten laat lopen, neemt toe. Afgelopen jaar stuurden acht op de tien melkveehouders hun dieren naar buiten. In 2015 was dat driekwart. Vooral grote bedrijven met meer dan 160 koeien laten hun dieren vaker buiten grazen.

Deelbeweiding

Dat de weidegang toeneemt, betekent niet dat Nederlanders ook vaker een koe in de wei zullen zien. Het aantal uren dat een koe in de wei loopt neemt namelijk fors af. In 2018 liep een geweide rund gemiddeld 1648 uur buiten, terwijl dit vijf jaar eerder nog 1941 uur was.

Het CBS schrijft die daling toe aan de schaalvergroting in de melkveehouderij en de toename van deelbeweiding, waarbij een deel van de melkkoeien in het bedrijf op stal blijft staan. In de provincies Noord- en Zuid-Holland staan de melkkoeien het langs buiten, gemiddeld meer dan 2100 uur per jaar. Ook hier mogen de koeien echter steeds korter buiten grazen.