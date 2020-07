Hema moet deel van de staatssteun terugbetalen

Een woordvoerster van Hema wil hier geen bedrag aan koppelen. Ze laat weten dat bij de aanvraag van de subsidie begin april verwacht werd dat de omzet veel verder in zou zakken dan uiteindelijk is gebeurd. „Vooral sinds de openstelling van de buitenlandse vestigingen in juni heeft de omzet zich beter ontwikkeld dan oorspronkelijk gedacht.”

Biedingen

Tot vandaag konden partijen die geïnteresseerd zijn in een overname van Hema, hun bod inleveren. Hieronder bevinden zich mogelijk Ahold Delhaize en Blokker.