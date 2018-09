Snap maakt succesvol debuut op Wall Street

De onderneming haalde zelf 3,4 miljard dollar op, door 200 miljoen aandelen in de verkoop te doen tegen 17 dollar per stuk. Snap werd daarmee in totaal gewaardeerd op bijna 20 miljard dollar. Na ongeveer twee uur handelen betaalden beleggers al bijna 25 dollar voor de in omloop gekomen stukken.

Via Snapchat kunnen mensen elkaar, al dan niet bewerkte, foto's en video's zenden die na enkele seconden weer verdwijnen. De app is vooral populair bij jongeren. Ook wordt de app gebruikt voor het verzenden van seksueel getinte beelden.

Nog nooit winst

Net als bij andere socialmediabedrijven blijft het natuurlijk de vraag of Snap alle hoge verwachtingen gaat waarmaken. De omzet van de onderneming is de afgelopen jaren stormachtig gegroeid, maar Snap heeft nog nooit winst gemaakt.

De app Snapchat werd bedacht in 2011 door studenten van de Amerikaanse universiteit Stanford. Hun uitvinding heeft hen in elk geval geen windeieren gelegd. Persbureau Bloomberg rekende onlangs al uit dat het totale belang van mede-oprichter Evan Spiegel, de huidige topman van Snap, bij de beursgang oploopt tot een waarde van ruim 4 miljard dollar.

Hardware

Snapchat heeft tegenwoordig zo'n 158 miljoen dagelijkse gebruikers wereldwijd. Recent marktonderzoek laat wel zien dat de rek er bijvoorbeeld in Nederland een beetje uit lijkt te zijn. De groei van het aantal installaties op smartphones zwakte hier de afgelopen maanden flink af. Daarbij kijken gebruikers momenteel minder vaak op de app, aldus onderzoekers van Telecompaper.

Snap kondigde recent aan zich komende tijd ook meer te gaan richten op zogenoemde hardware. De eerste stappen worden gezet met een speciale camerabril, Spectacles. Dat apparaat is sinds kort te koop in de Verenigde Staten.