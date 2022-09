Internationale Dag van de chocolade: boer krijgt zicht op meer geld

Financieel

Gasprijs duikt onder €200 in afwachting van actieplan EU

De Europese gasprijs is maandag onder de 200 euro per megawattuur gedoken. Dat gebeurt op het moment dat de markt wacht op details van het plan van de Europese Unie om in te grijpen op de energiemarkt. Zeker nu de vraag naar gas minder wordt vanwege de aanhoudend hoge prijzen.