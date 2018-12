Arcadis: plannen Trump voor infrastructuur vaag

Gisteren maakte Trump bekend dat hij een biljoen dollar wil investeren in infrastructuur, zoals wegen en bruggen. "De plannen zijn nu nog te vaag. We weten nog niet wat voor concrete opdrachten dat zullen worden", stelt een woordvoerder donderdag tegenover De Telegraaf. "Mochten er offerteprocedures zijn in de toekomst, dan zullen we daar mogelijk aan meedoen".

Katrina

Arcadis is met lokale bedrijven actief in de Verenigde Staten en werkt veel voor de overheid. Een derde van de omzet is afkomstig uit Amerika. De prestaties in Noord-Amerika daalden het afgelopen jaar, door minder vraag voor projecten voor de olie-en gasindustrie. De verdiensten uit de bouw trokken vorig jaar, zo meldde Arcadis twee weken geleden. Het ingenieursbureau was betrokken bij de wederopbouw van New Orleans na de orkaan Katrina.