Kleine lettertjes doen ertoe: limiet aan vergoeding bij ’superieure verzekering’

De man had een zogenaamde superieur-verzekering bij Promovendum. Voor zijn zaak tegen de aannemer schakelde hij zelf een advocaat in. Van zijn verzekering kreeg hij vervolgens te horen dat er een kostenmaximum van €12.500 geldt voor de kosten van een externe rechtshulpverlener.

De man is het daar niet mee eens. En maakt bezwaar. Maar de verzekeraar wijst de man op de voorwaarden waarin het kostenmaximum letterlijk benoemd wordt. De man heeft een andere kijk op de voorwaarden en legt de zaak voor aan klachteninstituut Kifid.

Bekijk ook: Steeds bozere mensen halen sneller hun recht

Basis versus superieur

In de voorwaarden van de basis-rechtsbijstandverzekering van Promovendum staat dat externe kosten tot €50.000 vergoed worden. De man vindt het daarom logisch dat de vergoeding bij de superieur-verzekering hoger is dan die €50.000. Maar die redenering is volgens de verzekeraar niet juist. ’Het verschil in onze rechtsbijstandverzekeringen is juist de dekking. Bij de basisdekking is er minder verzekerd dan bij de superieurdekking. Omdat er onder de superieurdekking meer is inbegrepen, hanteren wij hierin een lager kostenmaximum’, zo laat de verzekeraar weten.

Volgens het Kifid heeft de verzekeraar met zijn uitleg de klacht van de consument voldoende gemotiveerd betwist. De klacht van de verzekerde is ongegrond verklaard.