Markt reageert positief op Trump

De opzet van de bull markt die nu gaande is laat veel overeenkomsten zien met toen maar we moeten wel het vervolg goed zien te timen hetgeen ik ook zal doen

Marktoverzicht

De markt liet gisteren wat twijfels zien door dat men in spanning afwachtte wat Trump te melden had voor het congres in de VS, dat viel allemaal wel mee weten we nu zodat de markt zich vanmorgen weer op gang trekt om de reeks records weer aan te vallen op Wall Street.

De markt blijft op de golven van de nieuwe President Trump varen en tot nog toe worden al zijn signalen door de beurs positief ontvangen. De markt wil zijn rally continueren hetgeen best gevaarlijk aan het worden is. Dan heb ik het vooral over Wall Street waar we dagelijks de records aanvallen en dat al een lange tijd zonder dat er gezonde winstnemingen voorbij komen. Vooral dat laatste is nogal iets om ons zorgen over te maken, de andere keren dat we een soortgelijk verloop kenden op de beurzen liep het daarna behoorlijk slecht af.

Rally's zijn nu eenmaal moeilijk te stoppen, velen zijn vooral bang om de boot te missen en we zien hier en daar de nodige short squeezes voorbij komen hetgeen de BULL natuurlijk levende kan houden. Met de beweging meegaan is eigenlijk het beste wat we kunnen doen alleen is het wat moeilijker om op deze hoge standen in te stappen, meestal wil een handelaar-trader op een correctie wachten om opnieuw in te stappen maar zoals ik al aangaf is het nu al meer dan 45 dagen geleden dat er een noemenswaardige correctie voorbij kwam op Wall Street. We moeten dus geduld hebben en afwachten tot er zich een kans voordoet op Wall Street.

Europa laat toch wat meer bewegingen zien in beide richtingen, de AEX en de DAX moesten vorige week toch een stapje terug maken waardoor het hier wat makkelijker was om iets te ondernemen zowel aan de short als aan de long kant. We hebben de nodige moeite om Wall Street in volle kracht te volgen, bij de AEX werd die 500 punten wel getest maar het was even een te zware grens. Bij de DAX net hetzelfde, even tot net boven de 12.000 punten maar daarna gewoon weer terug via winstnemingen. De kans is er nu wel dat beide indices opnieuw een aanval inzetten richting deze ronde getallen en die mogelijk toch voor een langere tijd doorbreken.

Technische analyse:

Wall Street:

Na 12 records op rij bij de Dow Jones werd het tijd om die reeks te onderbreken, het was sinds 1987 geleden dat er zo'n lange reeks met All Time Highs voorbij kwam. De Dow Jones blijft wel heel sterk liggen ook al staan we al behoorlijk hoog, het is nu de vraag voor hoe lang dit nog kan aanhouden?

Hoe dan ook, de Dow komt nu steeds dichter bij de 21.000 punten terecht, dat wil op zich nog weinig zeggen maar we moeten alert blijven want we staan er redelijk snel als er nog 1 of 2 positieve sessies volgen. Die 21.000 punten kan dus nog worden aangetikt voor dat de index even wat in gaat leveren hetgeen niet vanzelfsprekend hoeft te zijn. De Dow Jones kan daarna gewoon verder zonder omhoog als de BULL blijft heersen.

Bij wat correctie verwacht ik de 20.500 punten als eerste doel, daarna zien we steun rond de 20.250 en de 20.000 punten. Weerstand blijft nu de 20.850 met later de nieuwe grens 21.000 punten die ik wel zie zitten de komende dagen.

De S&P 500 moet iets inleveren maar de index blijft dicht bij de weerstand die we rond de 2370-2375 punten zien, bij een uitbraak kan de S&P 500 verder oplopen om de 2400 punten op te zoeken. Steun kunnen we rond de 2350 en de 2335 punten verwachten in eerste instantie, later de 2300-2310 punten als steun maar zoals het er nu naaruit ziet kunnen we eerder verder omhoog dan dat we in gaan leveren. Correcties zien we amper voorbij komen.

De Nasdaq moest ook wat inleveren gisteren maar tot nog toe brengt dat niet veel verandering aan de trend die omhoog gericht blijft. Bij een positieve sessie kan de Nasdaq zo weer op zoek naar de top ofwel de hoogste koers ooit en verder uitbreken. De indices blijven dus bullish op Wall Street.

Dow Jones:

Europa:

De AEX moest even terug vanaf de 500-501 punten maar rond de 491 werd er steun gevonden afgelopen vrijdag. De index herpakt zich nu redelijk goed en lijkt opnieuw onderweg naar de 500+ waar we opnieuw een zware hindernis krijgen. Weerstand dus die 500-501 met daar net boven de 503 en de 505 punten, de top wacht daarna rond de 509-510 punten welke een zware weerstand kan worden. Steun nu de 494-495 punten, later de 491 en de 488 punten.

AEX index:

De DAX kreeg even te maken met winstnemingen waardoor de index zelfs tot onder de vorige top terecht kwam en om eronder te sluiten. De 11.850-11.875 punten blijft belangrijk de komende dagen want als de DAX daar langer onder blijft dan kan de index verder inleveren richting de 11.750 en de 11.650 punten, mogelijk zijn we al onderweg richting deze niveaus waardoor de druk op de DAX index blijft.

Mocht de index zich weer herpakken dan zien we een duidelijke weerstand rond de 12.000 punten, later de 12.150-12.250 en de top rond de 12.390 punten.

DAX index:

Euro:

De euro blijft wat hangen tussen de 1,05 en de 1,06 dollar, de bodem zien we rond de 1,034 dollar en werd begin dit jaar neergezet, de topzone wacht rond de 1,085 dollar. De euro staat nu midden in die range 1,034-1,085 dollar, het is wachten tot de euro weer een grote move maakt in een bepaalde richting waarna we weer wat met de munt kunnen doen ten opzichte van de US dollar. Op korte termijn nu wat steun rond de 1,05 dollar en weerstand rond de 1,065 dollar.

Brentolie:

Net zoals de euro blijft ook de olie al een tijdje binnen de grote range 53 en 58 dollar hangen, daartussen een rustpunt tussen de 55 en 56,5 dollar. We krijgen nu en dan een uitschieter naar boven of naar beneden maar tot nog toe zonder succes in een richting want de olie kent op zich een vrij saai verloop sinds het begin van het jaar. Telkens komt de olie weer terug tot rust tussen die 55 en 56,5 dollar. De range blijft voorlopig nog zijwaarts waardoor het moeilijk is om nu al te anticiperen op een eventuele uitbraak. Steun blijft dus die 53-53,5 dollar en de weerstand zien we rond de 58-58,5 dollar aan de bovenkant.

