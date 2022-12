Premium Het beste van De Telegraaf

Naar de glasbak? ’Recyclen is duur en niet duurzaam’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Nederlanders brengen trouw hun glas naar de glasbak. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Waarom leveren we bierflesjes in voor hergebruik, maar gooien we de conservenpotjes in de glasbak? Hoge kosten voor energie en grondstoffen zorgen ervoor dat de glasverpakking duurder is dan de inhoud. Voor parfum en goede wijn kan het wel uit, maar bruine bonen of appelmoes is een ander verhaal. Die potjes in de glasbak gooien, is duur en niet duurzaam, zo klinkt het.