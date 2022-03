Vijf vragen over ECB-besluit: Komt een renteverhoging dichterbij?

Premium Financieel

’Kostprijs tussenwoning 20% gestegen door duur hout en staal’

De kostprijs van een tussenwoning is door de op hol geslagen inflatie in de afgelopen weken gestegen met 20%. De verwachting is dat de woningbouw door de oorlog in Oekraïne terug zal vallen. Dat zegt ceo Alfred Vos van VolkerWessels, één van de grootste aannemers van Nederland