ASML verwacht dat chipmarkt later dit jaar weer aantrekt

Over het laatste kwartaal van 2022 maakt ASML een omzet van €6,4 miljard, wat overeenkwam met de raming die het bedrijf drie maanden geleden gaf.

De levering van machines nam nog iets sneller toe dan uit de cijfers blijkt omdat het bedrijf vorig jaar over is gegaan op een andere leveringsmethode, waardoor de omzet later ingeboekt wordt. Zonder dat effect zou de omzet volgens Wennink €7,4 miljard geweest over het laatste kwartaal. Gecorrigeerd zou zo de omzet over het hele jaar in plaats van de €21,2 miljard op €24,3 miljard uitkomen.

De winst over de laatste drie maanden kwam uit op €1,8 miljard en de brutomarge op 51,5%, wat iets hoger was dan eerder gedacht, deels als gevolg van een verzekeringsuitkering na de brand in ASML’s fabriek in Berlijn begin vorig jaar.

Van de €6,3 miljard aan extra bestellingen, gaat €3,4 miljard naar de meest geavanceerde technologie van ASML, die gebruik maakt van extreem ultraviolet licht (EUV).

Exportbeperkingen

Ondanks de aanhoudende belangstelling van de machines, zal 2023 niet zonder zorgen zijn, voorziet de topman Wennink. „We zien nog steeds onzekerheid in de markt als gevolg van inflatie, oplopende rentetarieven, het risico van een recessie en geopolitieke ontwikkelingen. Onze klanten geven echter aan dat ze verwachten dat de markt in de tweede helft van het jaar zal opveren. Vanwege de levertijden en de strategische aard van investeringen in lithografie, blijft de vraag naar onze systemen sterk”, zegt hij.

De Nederlandse regering staat onder druk van de Amerikanen om niet alleen de export naar China van ASMLs nieuwste technologie, (EUV) te verbieden, maar ook de uitvoer van iets minder geavanceerde lithografiemachines voor chipproductie tegen te houden.

Volgens ASML-topman Wennink is dat een zaak voor politici (’Wij zijn zakenmensen’) en blijft zijn bedrijf de apparaten voorlopig leveren. Het gaat volgens hem bovendien niet alleen Nederland aan, ook andere landen die zijn betrokken bij de toeleveringsketen. Het afgelopen jaar kwam 14% van de omzet uit machineverkopen voor ASML uit China.

Vooruitzichten

In de inkomsten uit de upgrades van bestaande machines die bij klanten in de fabriek staan, merkt ASML de afkoelende chipmarkt wel, zo geeft het bedrijf aan. Daar verdiende het bedrijf in het afgelopen kwartaal nog €1,7 miljard aan, wat naar verwachting terugvalt naar €1,5 miljard voor het lopende kwartaal.

Wennink ziet de kosten de komende tijd oplopen, maar ziet de inflatie voorlopig gedekt via compensatie door zijn klanten. Daarnaast zal het bedrijf geld kwijt zijn aan forse uitbreidingen van zijn productiecapaciteit. Op de langere termijn ziet Wennink de brutomarge echter oplopen naar eerst rond de 55% en later naar circa 57%.

Van de productie van 60 EUV- en 375 minder complexe DUV-machines dit jaar, wil het bedrijf groeien naar 90 EUV- en 375 DUV-apparaten in 2025. Twee jaar later moeten daar bovenop ook nog 20 machines van de volgende generatie, high-na EUV aan zijn toegevoegd.

Dividend

Voor het lopende jaar denkt ASML dan ook uit te komen op een omzetstijging van 25% en een lichte verbetering van de marge. In het eerste kwartaal denkt men dat de omzet weer uitkomt tussen de €6,1 miljard en €6,5 miljard bij een brutomarge van tussen de 49,5 en 50,5%. Het dividend over 2022 wil ASML vaststellen op €5,80 per aandeel, een toename van 5,5%.