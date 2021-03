Olieprijs zakt in, handelaren zien vraag inzakken

De prijs op deze termijnmarkt voor Brent-olie, als benchmark voor de wereldwijde tarieven, ging dinsdag met nog eens 4,5% tot net $61,92 per vat. Amerikaanse olie kwam weer onder de grens va $60 per vat na een daling met 4%.

Het termijncontract voor levering van partijen olie in mei werd direct met forse korting verkocht. In Europa en de VS komen steeds meer signalen binnen dat het coronavirus aansterkt, landen de bedrijven noodgedwongen op slot zetten en daarmee de vraag naar ruwe olie doen krimpen.

De oliemarkt bevindt zich in contango: de prijs van het contract voor levering in de eerste maand is lager geworden dan de prijzen voor latere levering. Dat omslagpunt betekent een overaanbod van ruwe olie in de wereldwijde markt.