Meer passagiers voor Schiphol vanaf volgende week, maar rij blijft tijdens piekdagen

De nationale luchthaven kampt met ernstig personeelsgebrek, waardoor de wachttijd op sommige momenten oploopt naar vier uur. Schiphol zegt vertrouwen te hebben maar kan lange rijen op sommige piekmomenten niet uitsluiten. „Wij gaan uit van de bezetting van de beveiligingscontrole. Die is vanaf volgende week hoger”, zegt een woordvoerder.

Luchtvaartmaatschappij KLM zegt in een reactie dat de verkoopstop op tickets voorlopig blijft, ondanks het lossere regime. De luchtvaartmaatschappij verkoopt niet alle stoelen, om ruimte te houden voor de reizigers die hun vlucht missen en overgeboekt moeten worden. „Dat is om Schiphol, dat nog altijd een tekort heeft aan beveiligingspersoneel, en onszelf lucht te geven.” KLM komt 200 man tekort in de grondoperatie.

Op piekdagen zullen de rijen blijven, zo is de verwachting van Schiphol over augustus. De nationale luchthaven zegt vertrouwen te hebben maar kan lange rijen op sommige piekmomenten niet uitsluiten. „Wij gaan uit van de bezetting van de beveiligingscontrole. Die is vanaf volgende week hoger”, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sloot in juni een akkoord met de vakbonden voor een betere beloning van de beveiligingsmedewerkers. Het effect van die afspraken zou in augustus moeten blijken.

Normale reiservaring

De afgelopen weken liep de spanning op de luchthaven op sommige momenten weer hoog op met opstootjes en urenlange wachtrijen. Dit alles ondanks het feit dat Schiphol-directeur Benschop ’een normale reiservaring’ in juni beloofde nadat hij de luchtvaartmaatschappijen dwong tot een lager aantal vertrekkende passagiers. „Ondanks het feit dat een hoger aantal passagiers kan vertrekken in augustus, zal de tent buiten blijven staan. Ook dan zullen er op piekmomenten toch weer lange rijen staan. Vooral de vrijdag, de zondag en de maandag zijn de drukste dagen”, aldus de Schiphol-zegsman.

In weerwil van de lange rijen ligt het aantal vluchten nog sterk beneden dat van voor de coronacrisis. Per dag zijn er circa 139 vluchten minder dan in 2019, dat scheelt bijna 50%, zo blijkt uit data van Eurocontrol. Daarmee is het herstel waarop de luchtvaartsector hoopte, nog lang niet ingetreden. Gemiddeld vertrokken de afgelopen dagen zo’n 58.000 tot 60.000 reizigers vanaf Schiphol, flink onder het huidige maximum.

„Wij zien het nog niet echt opknappen qua wachttijden op Schiphol”, zegt voorman Marnix Fruitema namens de Barin, de koepel van luchtvaartmaatschappijen. „In augustus zou het beter moeten gaan. We zien wel dat er een gewenning optreedt bij de reizigers, die zich niet meer lijken te herinneren dat de standaardtijd om bij Schiphol aan te komen twee uur voor vertrek is. Ook de regering zet te weinig druk op de Schiphol-directie om de service naar de reiziger te verbeteren, inclusief premier Mark Rutte die ook vrolijk in de rij staat.”

Vijf uur voor vertrek

De lange rijen op Schiphol en elders resulteerden niet in heel veel extra vertragingen, zo blijkt uit data van EU-Claim. Passagiers komen vier tot vijf uur voor vertrek en veroorzaken gezamenlijk lange rijen waar ze zelf veel ongemak van hebben, zegt Hendrik Noorderhaven van EU-Claim. Vooral begin juli waren er nog veel vertragingen, met name bij TUI. Dat had er last van dat een ingehuurde maatschappij de papieren niet op orde had.

„De vluchten die wij in juli op last van Schiphol hebben uitgeplaatst naar Luik, zullen vanaf volgende week weer vanaf Schiphol vertrekken. De vluchten die we naar Rotterdam hebben verplaatst blijven daar wel staan”, zegt woordvoerster Petra Kok van TUI. „De beveiligingscontrole is knelpunt, maar we zitten er zelf bovenop qua ondersteuning voor onze eigen reizigers daar waar het kan. Want veel reizigers schrikken toch als ze de rijen zien. We moeten erop vertrouwen dat Schiphol het volgende week geregeld heeft, zoals het is toegezegd.”