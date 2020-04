VDL Nedcar gaat in mei weer auto’s bouwen

De Limburgers legden vanwege de coronacrisis de productie op 19 maart stil, net nadat de Duitse autobouwer BMW zijn productie staakte. VDL Nedcar verwacht niet dat er dan nog een probleem is met de levering van onderdelen, wat half maart nog wel het geval was.

„BMW start de productie zelf op 30 april op en wij beginnen op 1 mei met proefdraaien”, zegt een woordvoerder van VDL Nedcar. „Dan kunnen we op 4 mei volop aan de slag.”

Bescherming

VDL Nedcar bouwt voor BMW het model X1 en de Mini Countryman, Mini cabrio en Mini Hatch. Bij het hervatten belooft de autobouwer rekening te houden met de beschermende maatregelen op verder verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zoals de afstand van anderhalve meter en eventueel overalls, veiligheidsbrillen en mondkapjes. Bij VDL Nedcar werken vijfduizend mensen.

Voor de drie touringcarfabrieken van VDL zijn nog geen plannen om de productie weer op te starten. „Voor het opstarten van de productie zijn drie dingen belangrijk: voldoende medewerkers, voldoende onderdelen en er moet marktvraag zijn”, legt een woordvoerder uit. „En op het gebied van dat laatste weten we dat de reisbranche heel hard getroffen is.”

Verkoop ingestort

BMW, de enige opdrachtgever van VDL Nedcar, is hard geraakt door de coronacrisis. De Zuid-Duitse moeder van de merken BMW, Mini en Rolls-Royce zag de verkoop in het eerste kwartaal met 20% onderuit gaan. Opsteker is wel dat de verkoop van elektrische en hybride auto’s wel steeg, met 14%.

Overigens zag niet alleen BMW zijn verkoop instorten. Mercedes-moeder Daimler zag zijn wereldwijde verkoop met 15% dalen. Met name in China kreeg de autobouwer uit Stuttgart klappen, daar daalde de verkoop met 20%, wat nog altijd beter is dan het gemiddelde in de Chinese automarkt die 36% onderuit ging.

Dividend

Volkswagen, de ander grote Duitse autobouwer, heeft nog geen verkoopcijfers over het hele eerste kwartaal. Het bedrijf maakte vorige maand wel bekend dat de verkopen in februari desastreus waren. Het moederbedrijf van VW, Audi, Skoda en Seat verkocht die maand een kwart minder auto’s, met name door een verkoop daling van 74% in China.

Aandeelhouders van Volkswagen kregen woensdag wel te horen dat de automaker mogelijk een streep zet door het dividend. VW had hen een recorddividend van €3,3 miljard in het vooruitzicht gesteld, maar dat de huidige kaspositie uitbetaling daarvan mogelijk niet toelaat.