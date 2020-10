Zijn pensioenkortingen typisch Nederlands?

Pensioenkortingen dreigen per 2021. Ⓒ Foto ANP/HH

Haarlem - Nederlandse gepensioneerden ontvangen gemiddeld nog zo’n 75% van hun gemiddelde loon, blijkt uit onderzoek van Mercer. Mede daardoor komt het Nederlandse pensioensysteem ook in 2020 weer als beste als de bus. Of Nederlanders dat zelf ook vinden is nog maar de vraag. Uit nieuw onderzoek blijkt dat Nederland een van de weinige landen is waarbij pensioenkortingen volgens de wet verplicht gesteld kunnen worden.