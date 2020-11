Man werkt nog geen tien dagen, krijgt €20.000

Voor strandtenten was er deze zomer weinig eer te behalen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In de coronacrisis blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om een proeftijd of tussentijds opzegbeding af te spreken bij het aannemen van nieuw personeel. Het Zandvoortse watersportcentrum The Spot moet een eventmanager bijna €20.000 betalen omdat het niet onder het contract met hem uit kon.