Elon Musk krijgt Jeff Bezos in het vizier: vermogen naar $150 miljard

De stevige koerswinst van Tesla op maandag leverde Musk liefst $10 miljard op, blijkt uit de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van persbureau Bloomberg. Zijn totale vermogen steeg daardoor naar $155 milard. Het grootste deel van die rijkdom – $128 miljard – heeft de excentrieke autobouwer dit jaar vergaard.

Tweede plaats in rijkenlijst

De prachtige gang van zaken voor het aandeel Tesla in de voorbije maanden heeft Musk op de tweede plaats in de lijst met grootverdieners van Bloomberg gebracht. Alleen Jeff Bezos, voorman bij de Amerikaanse online retailreus Amazon, heeft met $185 miljard een nog groter vermogen. Eerder dit jaar was diens rijkdom zelfs meer dan $200 miljard.

De rijkste Europeean, Bernard Arnault, die een groot belang heeft in het Franse luxe merkenconcern LVMH, is ook met een opmars bezig. Zijn vermogen is vooral de laatste weken hard gestegen door de krachtige beursopleving van LVMH. Arnault is met $110 miljard goed voor de vierde plaats op de lijst van miljardairs.

Bill Gates, de oprichter van Microsoft, is in rijkdom ruimschoots voorbij gestoven door Musk. Met een vermogen van $130 miljard is hij nog wel te vinden in de top drie van rijkste mensen.