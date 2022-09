Mkb ligt wakker van aflossing schuld fiscus

Ondernemers moeten per 1 oktober beginnen met het aflossen van uitgestelde belastingen door corona. Velen maken zich hier zorgen over. Bij 30% is de lopende schuld gelijk aan 10 tot 25% van de omzet. Eén derde geeft te kennen nog niet te zijn begonnen met het aflossen van de schulden. Vooral vrouwelijke ondernemers maken zich zorgen. De helft geeft aan het niet te overleven zonder versoepeling van betaalafspraken, tegenover 37% van de mannen.

Qua omvang van het bedrijf zijn de zorgen overal even groot. „Van het mkb met meer dan honderd werknemers tot aan de kapper of kroeg om de hoek. Bij sommige ondervraagden zit al hun spaargeld in de onderneming”, aldus Luuc Mannaerts, ceo van October Nederland.

Hij wijst erop dat ondernemers de effecten van de huidige economische situatie voelen, terwijl zij corona nog maar net te boven zijn. „Stijgende kosten door inflatie en hoge energielasten zijn uitdagingen waar veel ondernemers mee te maken hebben. Om die reden mag en moet de overheid niet te zwart wit denken en past een flexibele opstelling.”

Op dit moment hebben ondernemers alleen de mogelijkheid om eenmalig een betaalpauze van drie maanden aan te vragen of om hun maandbedrag per kwartaal te betalen.