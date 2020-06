AXA: pensioen redden door verplaatsing beleggingen

Het gaat om een berekening voor de combinatie van vijftien grote pensioenfondsen, de reuzen APG en PFZW uitgezonderd, zo maakte belgger AXA Investment Managers dinsdag bekend.

Het betekent in de praktijk dat pensioeninkomsten voor Nederlanders in de toekomst beter gegarandeerd zouden kunnen worden, aldus de pensioenbedrijven.

In Nederland moesten afgelopen tijd steeds meer pensioenfondsen een korting van pensioenen aankondigen vanwege teruglopende inkomsten bij concrete verplichtingen die afgelopen jaren werden aangegaan. Dat leidde tot fel verzet van vakbonden en gepensioneerden die de toegezegde pensioenen zagen verkleinen.

Verschuivingen

Als de nieuwe Pensioenwet door de Eerste Kamer komt, zal het nog tot 2026 duren voordat het nieuwe stelsel in werking treedt. De pensioenfondsen zullen in de tussentijd niet stilzitten, verwacht de Franse vermogensbeheerder, in Nederland werkend voor pensioenfonsen.

Momenteel al kunnen de pensioenfondsen, door te schuiven binnen hun portefeuilles, meer rendement boeken, stelt AXA Investment Managers. Niet alle, maar veel pensioenfondsen hebben daartoe de bewegingsvrijheid; er zou voor €500 miljoen aan belegd vermogen verplaatst kunnen worden om zo meer pensioengeld binnen te halen.

In Nederland wordt voor €1,5 biljoen aan pensioengeld belegd, het is wereldwijd de vierde pensioenmarkt.

Hanneke Veringa, landenmanager Nederland bij AXA Investment Managers: ,,Pensioenfondsen zijn begrensd in het risico waarmee ze mogen beleggen. Daar binnen is wel ruimte. Als je met staatsobligaties belegt, kun je overstappen naar bijvoorbeeld credits of andere beleggingen, mits die maar dezelfde kredietwaardigheid en risicoprofiel hebben, bijvoorbeeld van dezelfde AAA-kwaliteit zijn en dezelfde looptijd hebben. Je loopt dan hetzelfde risico, maar met andere beleggingen die meer renderen.”

Traditioneel beleggen pensioenfondsen en hun uitvoerders zeer veel in staatsobligaties met een lange looptijd. Maar in de crisis worden die door centrale banken massaal opgekocht, waarmee de vergoeding drastisch is gedaald en inkomsten uit die beleggingen teruglopen.

Dat pensioenfondsen nog altijd in niet of nauwelijks renderende staatobligaties blijven beleggen, komt door de berekening van de pensioenverplichtingen, de liabilty driven investments. In het nieuwe stelsel ligt daar minder nadruk op en kunnen fondsen beter beleggen voor inkomsten om pensioenen te betalen, ofwel cashflow driven investments.

Een simulatie van AXA IM, waarbij de vijftien grootste Nederlandse fondsen na ABP en PFZW als doorsnee voor de sector zijn genomen, toont dat zo’n €500 miljard van liability driven naar die cashflow driven kan verschuiven.