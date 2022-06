KLM zal schade gedupeerde reiziger binnen zeven dagen vergoeden

KLM meldt in een statement de aanvragen van reizigers zo snel mogelijk in behandeling te nemen. „Daarbij bekijken we per vlucht en per geval wat de omstandigheden van de annulering waren en volgen we de Europese richtlijnen”, aldus de maatschappij. „We kijken bijvoorbeeld naar de reden van annulering, duur van de vertraging, of er wel of geen omboeking heeft plaatsgevonden.” Verder kijkt KLM naar additionele kosten. „Iedereen die recht heeft op compensatie, compenseren wij en betalen wij binnen de hiervoor gestelde termijn van zeven dagen.”

KLM zag zich zaterdag genoodzaakt tot ingrijpen. Doordat er maar een baan beschikbaar was door onderhoud en ongunstige werkomstandigheden vond KLM het niet verantwoord reizigers van Europese bestemmingen naar het toch al drukke Schiphol te vliegen. Ook omdat er minder vluchten vanaf Schiphol vertrokken en het daardoor steeds drukker werd op de luchthaven. In plaats daarvan vlogen tientallen toestellen leeg terug.

KLM benadrukt dat er sprake was van overmacht. De beslissing om de baancapaciteit te verminderen kwam van de luchtverkeersleiding die uit veiligheidsoverwegingen handelde. Verder konden de processen op Schiphol de extra drukte niet aan, als KLM wel met volle vliegtuigen was teruggevlogen.

In totaal keerden 42 vliegtuigen zonder passagiers naar Schiphol terug. De maatschappij gaf geen aantallen van gedupeerde reizigers. Zij werden op een latere vlucht omgeboekt. Dat is doorgaans de eerstvolgende vlucht. Zondag en maandag werden de vluchten weer volgens schema uitgevoerd.