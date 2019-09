Nederlandse Tennet wordt wellicht deels Duits

Dat melden Haagse bronnen. Naar verwachting praat de ministerraad zeer binnenkort over de plannen met de netbeheerder. Het is de bedoeling dat er daarna een kabinetsbrief komt met daarin verschillende ideeën over hoe er met Tennet geld opgehaald kan worden.

Een van de ideeën die ministeries in die brief willen noemen is de optie om de Duitse overheid mede-aandeelhouder te maken. Dat is niet onlogisch omdat de netbeheerder ook bij onze oosterburen actief was. De optie dat private investeerders geld kunnen gaan steken in Tennet wordt ook onderzocht, weten ingewijden.

Er is geld nodig om het elektriciteitsnetwerk te versterken en uit te breiden in het kader van de energietransitie. Bijvoorbeeld om windparken aan te sluiten en aanbod van zonnestroom aan te kunnen. In delen van het land wordt de bouw van zonneparken al geremd omdat het netwerk niet zwaar genoeg is.

Tot 2030 is er zeker 12 miljard euro aan investeringen nodig.