Ook bij nieuwe toestellen Samsung staat gebruik kunstmatige intelligentie voorop

Hoewel Samsung met de specificaties van zijn camerasystemen en schermtechnologie al een paar jaar lang voorloopt op Apple, zitten de vernieuwingen tegenwoordig vooral in de software. Het toestel wijkt in uiterlijk niet erg af van zijn voorganger de S21 en beschikt dan ook over min of meer dezelfde camera-opzet, met twee lenzen op de rug bij de S22 en de S22+, en een extra periscopische tienvoudige optische telelenscamera voor het duurdere en grotere Ultra-model (6,8 inch diagonaal). Aan die laatste is een pen toegevoegd, waarmee hij meer op de Note is gaan lijken.

Bekijk ook: Groots plan om productie chips op Europese bodem aan te jagen

Het hart van de verbeteringen, die nog steeds alles te maken hebben met de foto’s en filmpjes die ermee te schieten zijn, zitten hem in de software, die wel weer draait op een nog krachtigere chip. Steeds meer wordt daarbij gebruik van kunstmatige intelligentie, die beter in staat is om beelden zelf te interpreteren en daar de gewenste effecten op los te laten om ze in het fraaiste licht te zetten. Dat levert nog mooiere portretten op, scherpere foto’s en betere video’s bij weinig licht. Een nog weer snellere chip ligt daarvan aan de basis.

Samsung Galaxy Ⓒ ANP/HH

Visnetten

Naast de concurrentie heeft Samsung met zijn nieuwste modellen, een ’prachtkans om de lat voor premium smartphones wat hoger te leggen, meent Thomas Husson, analyst bij marktonderzoeker Forrester. „Gezien de moeilijkheden bij Huawei en het gebrek aan een aansprekend merk van Xiaomi in Europa en het feit dat Apple nog geen iPhone 14 lanceert voor het derde kwartaal van dit jaar, heeft Samsung een paar maanden om de leidersrol te pakken in het hoge segment”, zegt hij.

Bekijk ook: Erfgenamen topman Samsung verkopen aandelen om belastingaanslag te betalen

Samsung introduceerde gelijk met zijn nieuwe producten ook een initiatief om te proberen de vervuiling te verminderen waarmee de productie van al dat fraais te gepaard gaat. Zo worden voortaan onder andere afgedankte visnetten gebruikt als grondstof voor nieuwe telefoons. ’Een goede start’, vindt Husson, „maar is veel meer te doen. Vandaag de dag hebben de meeste consumenten geen idee hoe schadelijk het voor de planeet als ze regelmatig hun smartphone vervangen.”