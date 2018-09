Lufthansa boekt winst door duurdere tickets

Lufthansa haalde een voor eenmalige posten aangepaste brutowinst (ebit) van 25 miljoen euro. Een jaar eerder stond dat resultaat nog 53 miljoen euro in het rood en analisten rekenden voor de eerste drie maanden van dit jaar op een vergelijkbare min. De omzet steeg met 11 procent naar 7,7 miljard euro, terwijl het nettoverlies uitkwam op 68 miljoen euro.

Lufthansa bleef voorzichtig over de vooruitzichten voor 2017. Daarin loopt de omzet naar verwachting wel flink op, maar mede door de stijgende olieprijs blijft de operationele winst waarschijnlijk enigszins achter bij het peil van 2016. De boekingen lopen vooralsnog goed, maar er is volgens Lufthansa nog te weinig zicht op de bezetting in het zomerseizoen om optimistischer te worden over de rest van het jaar.

Winst

De winst van de eerste drie maanden van 2017 is het eerste positieve resultaat voor Lufthansa in een eerste kwartaal van het jaar sinds 2008. Het eerste kwartaal is altijd een lastige periode voor luchtvaartmaatschappijen, onder meer door het gebrek aan langere vakantieperiodes.

Financieel directeur Ulrik Svensson wees op gunstige prijsontwikkelingen en de toenemende passagiersaantallen als oorzaken van de groei. Verder liepen de zaken voorspoedig bij de vrachtdivisie en onderdeel Lufthansa Technik.