KLM-piloten Joost en Ruth krijgen speciale opleiding tot bushvliegers: ’Landen in de bergen of op grasveldje’

Door YTEKE DE JONG Kopieer naar clipboard

MAF landt in Bangladesh bij een drijvend ziekenhuis Ⓒ Foto MAF

Het lijkt romantisch, maar in de praktijk is het straks afzien voor Joost en Ruth de Wit, die na hun opleiding tot bushpiloot in Afrika en Azië hulpgoederen of dokters zullen vervoeren naar drijvende ziekenhuizen of conflictgebieden. Ze zijn momenteel in opleiding bij de Europese vliegschool MATC in Teuge, dat een record aantal studenten heeft. Die worden straks ingezet voor humanitaire hulp naar afgelegen plaatsen waar geen normale landingsbaan of luchtverkeersleiding is, veel in Afrika, en delen van Azië, met name in Papoea Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea.