Diamantenkoorts leidt tot vondst tweede reuzensteen

De nieuwste edelsteen, in bezit van exploitant en diamantbedrijf Lucara, werd gevonden in de Karowe-mijn in Botswana, op enige afstand van de eerste vondst van een heldere steen van leverancier Debswana. Dat is ’s werelds grootste producent van diamanten, het bezit er vier diamantmijnen.

Volgens lokale media zijn er verder veel kleinere diamanten aangetroffen. Het is de derde steen van meer dan 1000 karaat uit het gebied, waar mijnbouwers de activiteiten hebben vergroot na de immense vondsten.

President Mokgweetsi Masisi en zijn vrouw met de 1098,30 karaat grote diamant. Ⓒ ANP/HH

Volgens Naseem Lahri, directeur van Lucara Botswana, is de vondst ’geschiedenis’, ’voor ons en Botswana’. De steen werd overhandigd aan de president van Botswana.

Succes Asscher

De diamanten staan desondanks in de schaduw van de allergrootste, de Cullinan, een edelsteen van 3106 karaat. Diamantair Joseph Assher bewerkte de in 1905 in Zuid-Afrika gedolven steen uit de Premiermijn in Cullinan in Gauteng.

In 1907 splitste hij in de Amsterdamse Pijp met eigen ontwikkelde instrumenten deze steen met een enkele klap. Alle delen waren bruikbaar. De negen grote en 96 kleine diamanten zijn daarop verwerkt in de Britse kroonjuwelen. Een deel daarvan werd per postpakket van Amsterdam naar Londen verstuurd.