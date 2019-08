Belegger weer in ban van handelsoorlog

Om tien over tien stond de AEX 0,3% lager op 541,9 punten. De AMX daalde 0,2% naar 790,6 punten.

Elders in Europa zakten de beurzen ook na het voorzichtige herstel op maandag. De Duitse DAX en Franse CAC 40 verloren 0,3% respectievelijk 0,4%.

Na de winsten van ruim 1% op maandag wezen de indexfutures op een 0,4% lagere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

In Azië was de stemming vanochtend nog goed. De Japanse Nikkei-index sloot 1% hoger.

Maandag toonden de VS en China zich weer bereid te onderhandelen, nadat zij een paar dagen eerder nog extra heffingen hadden aangekondigd en Donald Trump Amerikaanse bedrijven opriep China te verlaten. Beleggingsexperts hebben er echter weinig vertrouwen in dat het binnenkort tot een handelsdeal komt. Hierbij speelt mee dat China zijn valuta vanochtend verder liet devalueren.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde industriebedrijf Aalberts met een min van 1% onderaan. Ahold Delhaize leverde 0,7% in. Staalgigant ArcelorMittal boog het openingsverlies in een plus van 0,7% om.

Adyen was 0,5% in herstel. De betalingsverwerker krijgt een hogere weging in de AEX.

Bij de middelgrote fondsen was metalenleverancier AMG met een verlies van 1,6% de grootste daler. Basic-Fit pakte er 0,7% bij.

Smallcap Van Lanschot Bankiers steeg 3%. ING toont zich vooral positief over de teruggave van kapitaal en de bereikte kostenreductie in het eerste halfjaar.

Sif won 0,6%. De funderingsspecialist, die morgen halfjaarcijfers publiceert, breidt zijn terrein in de Rotterdamse haven uit.

B&S daalde 2,5%, na de presentatie van zijn halfjaarcijfers. Het groothandelsbedrijf groeide minder sterk dan verwacht.

Dankzij de afstoot van onrendabele activiteiten wist DPA in het eerste halfjaar bij een lagere omzet de winst bijna te verdubbelen. De detacheerder zakte op de lokale markt niettemin 1,1%.

De verkregen toestemming om een dochter van de beurs in Egypte te halen, hielp telecombedrijf VEON aan een winst van 0,4%.

