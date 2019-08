Beurs leeft van tweet naar tweet

De AEX-index gaat lunchen met 544 punten, 0,1% hoger dan het slot van maandag. De Midkap-index staat even na twaalven op een winst van 0,2%, op 793,7 punten. Elders in Europa zijn er ook geen grote koersuitslagen. De Duitse DAX staat 0,2% in de plus, de CAC-40 in Parijs raakt een fractie kwijt, de Britse FTSE100 raakt 0,3% kwijt.

Na de winsten van ruim 1% op maandag staan de Amerikaanse graadmeters voorbeurs licht lager. In Azië was de stemming vanochtend nog goed. De Japanse Nikkei-index sloot 1% hoger.

Maandag toonden de VS en China zich weer bereid te onderhandelen, nadat zij een paar dagen eerder nog extra heffingen hadden aangekondigd en Donald Trump Amerikaanse bedrijven opriep China te verlaten. Beleggingsexperts hebben er echter weinig vertrouwen in dat het binnenkort tot een handelsdeal komt. Hierbij speelt mee dat China zijn valuta vanochtend verder liet devalueren.

„Maar verder is het een beetje een saaie dag”, zegt ABN Amro-handelaar Frank Bonsee. „Het is een vreemde gewaarwording, maar de tweets van Donald Trump zijn wel leidend voor de beurshandel.” En zelfs dat beweegt de beurs niet veel. „De AEX beweegt al een hele tijd in een bandbreedte tussen de 535 en 550 punten. In september komen er weer conferenties, dan komt er wat meer beweging in.”

Galapagos (+1,4%) en ArcelorMittal (+1,1%) horen bij de winnaars in de hoofdgraadmeter. Daarachter doen ABN Amro (+0,6%), IMCD (+0,7%), ING (+0,7%) en ASR (+0,6%) het ook prima. Zwaargewichten Shell (+0,3%) en Unilever (-0,3%) houden elkaar netjes in evenwicht. ASML wint 0,2%.

Adyen wint 0,3%. De betalingsverwerker krijgt een hogere weging in de AEX. Aan de onderkant bungelt Takeaway. De maaltijdbezorger raakt 1,9%. Aalberts verliest 0,6%.

Bij de middelgrote fondsen is metalenleverancier AMG met een verlies van 2% de grootste daler. Aperam wint 1,3% en is daarmee de snelste stijger.

Smallcap Van Lanschot stijgt 2,9%. ING toont zich vooral positief over de teruggave van kapitaal en de bereikte kostenreductie in het eerste halfjaar. Sif wint 0,7%. De funderingsspecialist, die morgen halfjaarcijfers publiceert, breidt zijn terrein in de Rotterdamse haven uit.

B&S daalt 3,5% na de presentatie van zijn halfjaarcijfers. Het groothandelsbedrijf groeide minder sterk dan verwacht.

De verkregen toestemming om een dochter van de beurs in Egypte te halen, hielp telecombedrijf VEON aan een winst van 0,4%.

