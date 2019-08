Beurs maakt eindsprint aan slot mooie dag

De hoofdgraadmeter eindigt de dag op 547,28 punten, een winst van 0,7%. De Midkap-index won 0,5% en staat op 796,19 punten. Elders in Europa zaten beleggers ook in de lift omhoog. De Duitse DAX kreeg er 0,4% bij, de CAC-40 in Parijs won 0,7%. De Britse FTSE100 viel uit de toon met een verlies van 0,2%.

Na de winsten van ruim 1% op maandag en een winst bij de openingsbel staan de Amerikaanse graadmeters bij het Europese slot min of meer onveranderd. In Azië was de stemming vanochtend ook goed. De Japanse Nikkei-index sloot 1% hoger.

Maandag toonden de VS en China zich weer bereid te onderhandelen, nadat zij een paar dagen eerder nog extra heffingen hadden aangekondigd en Donald Trump Amerikaanse bedrijven opriep China te verlaten. Peking lijkt ondertussen goede wil te tonen, het wil mogelijk zelfs de restricties wegnemen op het kopen van auto’s.

Gevoelig

„De markt reageert gevoelig”, zegt Wynand van der Zandt, chief investment officer bij Beaumont Capital. „Elke flard van nieuws over Donald Trump en de handelsoorlog met China levert een koersreactie op. De geopolitieke risico’s voor beleggers nemen toe.”

De vraag is dan natuurlijk wanneer je je winst moet nemen, als belegger. „En als je dat doet, waar steek je dat geld dan in? Er zijn niet veel alternatieven, hooguit minder volatiele aandelen.” Aan de andere kant is het belangrijk om niet met de waan van de dag mee te bewegen, zegt Van der Zandt. „Houd vast aan fundamentele zaken zoals de waardering van een aandeel en het dividendrendement.”

ABN Amro-handelaar Frank Bonsee ziet ook hoe leidend de nukken van de Amerikaanse president zijn. „Het is een vreemde gewaarwording, maar die tweets van Trump zijn wel bepalend.”

Op die dagschokken na beweegt de beurs niet veel. „De AEX beweegt al een hele tijd in een bandbreedte tussen de 535 en 550 punten. In september komen er weer conferenties, dan komt er wat meer beweging in”, zegt Bonsee. Van der Zandt: „Als de ECB in september met een nieuw rentebesluit komt, zal dat de markten ook richting geven.”

Aan kop van de hoofdgraadmeter was het een fotofinish tussen IMCD (+2,2% op €61,75), Galapagos (+2,2% op €152) en Relx (+2,1%) op €21,57. Bij de zwaargewichten was het vooral Unilever dat zijn best deed: het voedingsmiddelenconcern sloot op €55,14, een winst van 1,5%. Shell daarentegen viel 0,4% weg naar €24,92. Dat heeft onder meer te maken met een herweging van de MSCI, een wereldwijde aandelenindex waar ook het olie- en gasconcern in staat. ING (+0,1% op €8,50) en ASML (+0,5% op €193,46) deden het rustiger aan.

Aan de onderkant van de AEX bungelt Takeaway. De maaltijdbezorger zakte 1,9% naar €83,50 na nieuws dat concurrent Deliveroo voor al zijn medewerkers pensioenpremie moet betalen. Aalberts verloor 0,8% en staat op €33,37.

Aandelenkoop

Bij de middelgrote fondsen was Wereldhave met 2,7% en een slotkoers van €18,50 de uitblinker. Branchegenoot Eurocommercial Properties kreeg er 2% bij en ging naar €23,36. Boskalis ging naar €17,47, een winst van 1,3%, nadat bekend werd dat topman Peter Berdowski op eigen rekening aandelen in zijn bedrijf heeft gekocht. Grote verliezer bij de middelgrote fondsen is AMG. De metaalreus klapte 1,9% in elkaar en staat nu op €19,29.

Smallcap Van Lanschot steeg 5,8% naar €18,48. ING toont zich vooral positief over de teruggave van kapitaal en de bereikte kostenreductie in het eerste halfjaar. Sif won 4,2% en staat nu op €11,46. De funderingsspecialist, die morgen halfjaarcijfers publiceert, breidt zijn terrein in de Rotterdamse haven uit.

B&S daalde 5,5% na de presentatie van zijn halfjaarcijfers. Het groothandelsbedrijf groeide minder sterk dan verwacht, en koerst nu op €12,48.

