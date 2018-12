'Akzo heeft lak aan rechten aandeelhouders'

AkzoNobel liet eerder op de dag voorafgaand aan zijn reguliere aandeelhoudersvergadering weten dat zo'n extra bijeenkomst er niet komt. De stemming over het ontslag van Burgmans waar Elliott op aandringt, zou niet in het belang van het bedrijf en zijn belanghebbenden zijn. Kennelijk is AkzoNobel er bang voor, aldus Elliott.

Een dergelijk vergaderverzoek, onderschreven door zes grote aandeelhouders, is volgens Elliott ongekend in de geschiedenis van het Europese bedrijfsleven. Het laat zien zien hoe breed gedragen de onvrede is over het gedrag van bestuur en commissarissen van AkzoNobel, meent de Britse firma.

Elliott wil af van Burgmans omdat die tot dusver heeft geweigerd in gesprek te gaan met PPG Industries, de Amerikaanse branchegenoot die AkzoNobel wil overnemen. De investeerder zegt verder het antwoord af te wachten op het derde overnamevoorstel dat PPG Industries deze week op tafel legde. Dat zal medebepalend zijn voor eventuele vervolgstappen.