Grootste kerstdiner van de wereld

Het speciale kerstdiner was voor maar liefst 15.000 mensen van Capgemini, . Het betekende volgens bestuursvoorzitter Hans van Waayenburg dat het „het grootste online kerstdiner van de wereld was.” Hij kreeg tijdens het diner diverse mails van werknemers dat ze „tranen in de ogen hadden” voor dit bijzondere moment. Het beroerde volgens Eddie Altenburg-Collin, salesmanager bij Sogeti, dat onderdeel van de Capgemini Group is, de mensen echt.

Capgemini-bestuurder Mark Grimberg (l.) en sterrenchef Joris Bijdendijk. Ⓒ FOTO NATHAN VENNEKENS

Het diner mocht er zijn. Sterrenchef Joris Bijdendijk van restaurant Rijks (*) in Amsterdam had drie menus ontwikkeld: vis, vlees of vegan. „Echt lekker eten, onderlinge verbondenheid en steun aan de horeca vormen de uitgangspunten van dit evenement. Als een van de grotere bedrijven in Nederland organiseren wij onder normale omstandigheden een mooie kerstborrel voor alle medewerkers aan het eind van het jaar. Deze tijd vraagt echter om nieuwe manieren om waardering voor en verbinding met medewerkers vorm te geven. Daarbij hebben we ook expliciet gekeken naar het supporten van bedrijven en branches die het op dit moment hard nodig hebben, zoals de horeca en specifiek de cateringbedrijven”, legde Van Waayenburg uit.

Evenementenorganisator Mechtild Stultiens van Artishock en directeur-eigenaar Hugo Finkers van Staete Makelaars.

Samen met evenementenorganisator Give me a break werd het project opgestart. Cateraar Vermaat deed de bereiding. „Het was logistiek best een fikse puzzel om zoveel couverts in korte tijd gekoeld en vers door het hele land te bezorgen”, sprak Bijdendijk. Aan de start van de maaltijd was er nog een kort online event met de directie en was ook een instructiefilm van Joris Bijdendijk zelf te zien hoe het menu gepresenteerd moest worden.

Het was voor Capgemini sowieso een bijzondere week. Van Waayenburg, ook SER-lid, ondertekende namens alle bedrijven van de Capgemini Group in Nederland (Altran, Sogeti, Capgemini Nederland) het Diversity Charter. Hij lichtte toe: „Met meer dan 270.000 werknemers en een wereldwijde aanwezigheid in bijna 50 landen is Capgemini trots op zijn culturele diversiteit. Onze definitie van diversiteit omvat veel meer dan bijvoorbeeld ras, geslacht of handicap en reikt verder dan leeftijd, geloof, geslachtsverandering, huwelijk en partnerschap, zwangerschap en moederschap, en seksuele geaardheid. Het gaat over álles wat ons maakt tot wie we zijn: onze sociale achtergrond, onze ervaringen in leven en werk, onze communicatiestijlen en onze persoonlijkheid. Al deze factoren dragen bij aan het soort diversiteit waar wij de meeste waarde aan hechten: diversiteit van gedachten.” Meer dan 230 grote en kleine Nederlandse bedrijven hebben het Diversity Charter inmiddels ondertekend.

Eddie Altenburg-Collin en zijn man Ramon hadden twee vrienden uitgenodigd. Het waren directeur-eigenaar Mechtild Stultiens van ideeënbedrijf Artishock en Hugo Finkers, directeur-eigenaar van Staete Makelaars, dat met haar zes kantoren en 20 jaar ervaring het grootste makelaarskantoor in de regio ’s-Hertogenbosch is. Met circa 650 transacties per jaar en 30 medewerkers hebben ze goed zicht op de trends in de woningmarkt. „De huizenmarkt bruist en bloeit.”