’Techgedreven AEX vervolgt weg omhoog naar 800 punten’

Na de gunstige gang van zaken in de voorbije handelsweek gaat de stroom aan kwartaalcijfers onverminderd door. Beleggers zijn vooral gespitst op de prestaties van de Amerikaanse techreus Apple, maar op het Damrak ligt de focus op de resultaten van bankconcern ING. Verder is het uitkijken naar banenrapport in de VS.

Ⓒ Getty Images