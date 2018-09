Elliott hoopt op actie AkzoNobel

Dat meldt Elliott, een Amerikaanse investeringsmaatschappij, maandagavond in een persverklaring. Eerder had PPG zijn bod op het Nederlandse verf- en chemieconcern verhoogd naar 96,75 euro per aandeel.

"Elliott meent nog steeds dat het in het belang van alle betrokkenen is als de Raad van Bestuur van AkzoNobel de uitnodiging van PPG aanvaardt om constructief te spreken over een samengaan met PPG", aldus de verklaring. Volgens de investeringsmaatschappij ligt het bod "significant" hoger dan de aandeelhouderswaarde die AkzoNobel zelfstandig zou kunnen scheppen.

Elliott heeft zijn hoofdkwartier in New York en beheert omstreeks $33 miljard voor onder meer pensioenfondsen en staatsinvesteringsmaatschappijen.