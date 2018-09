'Grote kans dat Akzo gaat praten'

AkzoNobel bestudeert moment een het nieuwe, aanzienlijk verhoogde overnamevoorstel van de Amerikanen. PPG is nu bereid 96,75 euro per aandeel op tafel te leggen, inclusief het nog door AkzoNobel te betalen slotdividend. Dat komt in totaal neer op bijna 27 miljard euro. Het voorgaande bod bedroeg nog 90 euro per aandeel.

,,Als Akzo gesprekken blijft weigeren, kan PPG er voor kiezen om zich terug te trekken en een nieuwe poging te wagen in 2018 of 2019. Dat is de afspliting van Specialty Chemicals achter de rug'', zo constateert Jefferies verder. Maar deze strategie van PPG zou er ook voor kunnen zorgen dat er een nieuwe jager op Akzo op de proppen komt.

Kenners van Louis Capital stellen dat de druk op Akzo nu overweldigend is. Het hogere voorstel zou wel kunnen worden gezien als een overwinning voor de top van het concern, waar tot nu toe de avances van PPG consequent werden afgewezen. Gesprekken hoeven overigens zeker niet tot een deal te leiden, merken de kenners op. Er is volgens analist Ben Kelly nog steeds ruimte voor Akzo om te gaan praten en zonder afspraak te vertrekken.

In reactie op het nieuwe voorstel schoot het aandeel AkzoNobel op de beurs in Amsterdam omhoog. Het stond omstreeks 14.30 uur 5,3 procent in de plus op 82,33 euro. Eerder op de dag werd de hoogste koers ooit bereikt, op 82,95 euro.