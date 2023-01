Premium Het beste van De Telegraaf

Column: vergoelijkers van migratie noemen alleen de voordelen

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Ook Nederland worstelt met de opvang van migranten. Ⓒ ANP/HH

Een maand geleden publiceerde de Britse zakenkrant Financial Times een groot artikel met als kop ’Migratiemoeheid’. De stroom van Oekraïense vluchtelingen, op gang gebracht door de oorlogsmisdadiger Poetin, zet overal in Europa de opvang van migranten onder druk. In Polen alleen al verblijven een miljoen Oekraïners. De Zuid-Europese landen weten al jaren niet meer wat ze met al die Afrikanen en Aziaten aan moeten. Hun aantallen zijn na de twee coronajaren ook weer gestegen. In Nederland kennen we de beelden van Ter Apel.