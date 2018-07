Tele2 verbetert winstgevendheid

Tele2 sloot het eerste kwartaal in Nederland af met een omzet van bijna 1,6 miljard Zweedse kroon. Dat betekende een stijging met 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 151 miljoen kroon (15,7 miljoen euro), tegen een negatief resultaat van 31 miljoen kroon een jaar eerder.

De aanwas van nieuwe klanten kwam in het eerste kwartaal uit op 16.000. Dat was fors minder dan de 55.000 nieuwe klanten die het concern in het vierde kwartaal van 2016 aan zich wist te binden. Volgens topvrouw Allison Kirkby had Tele2 in Nederland onder meer te maken met stevige concurrentie.

Zweden

In thuismarkt Zweden liet Tele2 een omzetgroei van 29 procent zien. De totale omzet van het telecomconcern nam vooral daardoor met 22 procent toe tot 7,9 miljard kroon. Het bedrijfsresultaat viel met 1,7 miljard kroon 41 procent hoger uit dan in het eerste kwartaal van 2016. Onder de streep bleef er 401 miljoen kroon over, bijna een vijfde meer dan een jaar eerder.

Voor heel 2017 rekent Tele2 op een omzet van 31 miljard tot 32 miljard kroon en een bedrijfsresultaat dat uitkomt tussen de 5,9 miljard en 6,2 miljard kroon. Verder is Tele2 voornemens om tussen de 3,8 miljard en 4,1 miljard kroon te investeren.