Nikkei duidelijk in de plus

Sony steeg in de Japanse hoofdstad 3,8 procent. De techreus wist de financiële markten te verrassen met voorlopige cijfers over het boekjaar dat liep tot 1 april. In China was het sentiment duidelijk minder. Zorgen over strengere marktregulatie bleven daar aanhouden. De Shanghai Composite Index stond 1,5 procent in het rood.

In Hongkong toonde de Hang Seng tussentijds een plus van 0,4 procent. De Kospi in Seoul steeg 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,2 procent.