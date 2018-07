Arcadis helpt bij wegwerkzaamheden

Arcadis stelt een draaiboek op dat via een vast stappenplan het verkeer moet organiseren. Vooral een goede samenwerking tussen de betrokken wegbeheerders en verkeerscentrales is van belang om te zorgen dat de doorstroming goed blijft en automobilisten weten waar ze aan toe zijn.

Vooral de zes weekeinden dat de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leiderdorp richting Den Haag volledig is afgesloten, vormen volgens Arcadis een grote uitdaging. Het bedrijf deed al ervaring op met verkeersmanagement rond de starts van de Tour de France en de Giro d'Italia in ons land en bij de nucleaire top in Den Haag in 2014.