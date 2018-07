Personeel casino moet acties voorlopig melden

HOOFDDORP (ANP) - Het personeel van Holland Casino moet tot woensdagmiddag stakingsacties minimaal tweeënhalf uur van te voren aankondigen. Dat bepaalde de rechter zaterdagmiddag tijdens een kort geding dat het bedrijf had aangespannen tegen de vakbonden.

Dit is een voorlopige regeling tot de rechter woensdag definitief uitspraak heeft gedaan, zei een woordvoerder van de vakbond De Unie zaterdag.

Holland Casino had geëist dat stakingsacties zes uur van te voren moeten worden gemeld. Het bedrijf was naar de rechter gestapt, nadat een deel van het personeel van een vestiging in Leeuwarden plotsklaps het werk had neergelegd. Het personeel van verschillende vestigingen van Holland Casino voerde al de hele week acties uit onvrede over de nieuwe cao.

Holland Casino benadrukt het recht op staking te respecteren, maar wil wel worden geïnformeerd over op handen zijnde acties, om de veiligheid van gasten en personeel te waarborgen. Volgens het bedrijf leidden de stakingen de afgelopen dagen tot onaanvaardbare risico's omdat personeelsleden die bijvoorbeeld eerste hulp moeten verlenen bij calamiteiten of medewerkers die zorgen voor het toezicht op speelgeld plotseling het pand verlaten.

Vakbonden FNV, De Unie en ABC (Algemene Bond Casinopersoneel) leiden de acties, onder meer uit onvrede over te hoge werkdruk en te lage beloning. Ook vrezen zij dat de aanstaande privatisering van Holland Casino na eerdere reorganisaties opnieuw banen zal kosten.