Zoom komt met nieuwe veiligheidsopties

Verder wil Zoom de versleuteling van de video's verbeteren zodat het moeilijker wordt voor kwaadwillenden om videobeelden te onderscheppen. Topman en oprichter Eric Yuan bezwoer tijdens een online presentatie dat Zoom veilig is in vergelijking met andere diensten om videovergaderingen te houden. Toch liet hij weten dat zijn bedrijf beter kan en aan de hoogste standaard van veiligheid en privacy wil voldoen.

Zoom is doordat veel bedrijven wereldwijd naar thuiswerken zijn overgeschakeld in korte tijd zeer populair geworden. Daardoor gingen veiligheidsonderzoekers de dienst ook wat beter bekijken en kwamen in korte tijd een flink aantal beveiligings- en privacygebreken naar boven.

Als gevolg van die onthullingen besloten verschillende bedrijven als ruimtereisbedrijf SpaceX, maar ook de overheid van Taiwan en het onderwijsdepartement van de stad New York om de dienst in de ban te doen. Volgens zakenkrant Handelsblatt heeft nu ook het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn conclusies getrokken.

Ook in Nederland is Zoom populair. Veel bedrijven, maar ook scholen en overheidsinstanties maken er gebruik om te vergaderen.