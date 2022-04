Weekblik: ’Techreuzen in VS presteren onderliggend nog sterk’

Geld

Huren in vrije sector hard omhoog, Woonbond wil actie

Huurwoningen in de vrije sector zijn in het eerste kwartaal bijna 7% duurder geworden vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Die stijging is duidelijk groter dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, zo meldt het woningplatform Pararius. Huurdersorganisatie Woonbond roept in een reactie ...