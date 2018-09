'AkzoNobel gaat naar overname'

Dat concludeert althans een meerderheid van de lezers van DFT.nl die deelnam aan de enquête over het concern dat woensdag in Londen zijn plannen presenteerde.

Superdividend helpt

De stelling luidde: 'De ingrepen van AkzoNobel zijn voldoende om overname door PPG te voorkomen'. Daarop reageerden bijna zevenhonderd lezers. 11% was het eens met de stelling, omdat AkzoNobel een superdividend in het vooruitzicht had gesteld.

Nog eens 24% gaf AkzoNobel het voordeel van de twijfel: de afsplitsing van de chemietak biedt volgens hen voldoende om aandeelhouders financieel tevreden te stellen.

Daar stond een meerderheid van tegenstanders tegenover. Een kwart ziet dat deze strategie veel te weinig oplevert voor de langere termijn.

Afsplitsen onvermijdelijk

Veel meer lezers van DFT.nl kijken vooral naar de belagers: PPG en het activstenfonds Elliott. Van hen vond 42% dat AkzoNobel rijp is voor een nieuwe overnamepoging. Vooral Elliott ruikt meer geld en zal nooit meer loslaten totdat AkzoNobel van de beurs is gehaald door PPG.

