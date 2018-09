Rio Tinto somberder over koperproductie

De koperproductie van de op één na grootste mijnbouwer wereldwijd daalde in de eerste maanden van het jaar met 37 procent tot 84.200 ton. Daarmee bleef de koperproductie ver weg van de door marktkenners verwachte 123.000 ton.

Met name de productie in 's werelds grootste kopermijnen in Chili en Indonesië viel lager uit. In de Escondida-mijn in Chili, waar Rio Tinto een belang van 30 procent in heeft, legden werknemers voor zes weken het werk neer. De productie van de joint venture Grasberg werd gehinderd door exportbeperkingen vanuit de Indonesische overheid.

Rio Tinto voorziet voor het lopende boekjaar een koperproductie van 500.000 tot 550.000 ton. Dat was eerder 525.000 tot 665.000 ton. Koper was in de laatste zes maanden van 2016 goed voor 10 procent van de omzet voor Rio Tinto.