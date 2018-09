Tegenvallend IBM drukt Dow in het rood

De Dow, waarin dertig toonaangevende fondsen zijn opgenomen, eindigde 0,6 procent in de min op 20.404,49 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2338,17 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent op 5863,04 punten.

IBM leverde 4,9 procent in en was daarmee verreweg de grootste daler in de Dow. De voormalige computerfabrikant heeft zijn omzet en winst in het eerste kwartaal zien afnemen ten opzichte van een jaar geleden. De sterke vraag op het gebied van clouddiensten bleek niet voldoende om teruglopende hardware- en softwareverkopen te compenseren.

Oliegerelateerde bedrijven

Verder gingen oliegerelateerde bedrijven als Chevron en Caterpillar omlaag, met minnen tot 1,4 procent. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,6 procent tot 50,52 dollar. Brent daalde 3,4 procent in prijs tot 53,02 dollar.

Beleggers waren wel tevreden over de kwartaalresultaten van zakenbank Morgan Stanley. Die werden geholpen door goede prestaties bij de obligatiehandel. Het aandeel ging 2 procent omhoog. Branchegenoot Goldman Sachs zakte verder 0,7 procent na een dag eerder al bijna 5 procent aan beurswaarde kwijtgespeeld te hebben.

Yahoo

Yahoo en BlackRock, die ook een kijkje in de boeken gaven, waren niet echt in trek. Internetbedrijf Yahoo, dat op het punt staat overgenomen te worden door telecomconcern Verizon, ging 1,2 procent omlaag. 's Werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock verloor 1,7 procent.

Op Wall Street werd verder het Beige Book van de Federal Reserve verwerkt. Volgens de koepel van centrale banken blijft de Amerikaanse economie ,,bescheiden tot matige'' groei vertonen. Wat betreft de consumentenbestedingen is het beeld wel nog wat minder positief.

De euro noteerde 1,0713 dollar, tegen 1,0707 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.