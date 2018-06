Er worden door Jeroen veertien in het verleden door de OK-Score gemaakte voorspellingen gedo­cu­men­teerd. De meest aansprekende zijn Getronics, Worldcom, Lernout & Hauspie, Ahold, Draka Kabel, SBM Offshore, Essent, Landis, Grontmij en Imtech. Daarnaast wordt er ruimte gegeven aan de formele waar­schu­win­gen zoals die gegeven werden voor de Scholz, Rickmers en Abengoa obligaties.

Ook is er in een tijdlijn met de koers aangegeven wanneer die waarschuwing plaatsvond. In het boek wordt onder meer ook aange­haald dat de OK-Score de fraude van SBM in 2006 ontdekte en dat het faillis­se­ment van Abengoa al in 2010 bij Ron Boer werd aangekondigd en zo nog een stuk wat feitelijke uitkom­sten.

In het laatste hoofdstuk beschrijft Jeroen zijn eigen ervaring met het zelf beoordelen van Colruyt:

“Hier gebeurt het dus, Hier onderwierp hij talloze ondernemingen aan zijn inspecties, van hieruit zendt hij dagelijks zijn OK-Scores de wereld in, als altijd voorzien van commentaar en, in het geval van een OK-Score 9 of 10, de bijgaande waarschuwing. Soms schrijft hij er column over voor De Financiële Telegraaf. Dat doet hij omfloerst, rekenend op de goede verstaander. Hij spreekt als analist, een van de vele meningen. Akzo, DSM, Shell en ASML hebben een OK-Score 1 of 2, de overige zijn bank- of verzekerings­aandelen of niet goed genoeg.

Wij mogen de jaarcijfers van Colruyt zelf invoeren. Colruyt is een zeer goed presterende onderneming; al jaren geeft hij Colruyt de hoogste OK-Score 1. Ook andere analisten zijn onveranderd juichend over Colruyt. Maar onlangs, na het verschijnen van de halfjaarcijfers 2016 rapporteerde de analisten van de grootste Belgische Bank KBC ineens negatief over de nationale lieveling. Het verbijsterende advies van KBC “Reduce”. Maar waarom? Daar willen we meer van weten. Heeft Okkerse iets over het hoofd gezien? Moet Colruyt niet duikelen in de OK-Klasse en naar aanleiding van de laatste halfjaarcijfers een veel lagere OK-Score krijgen?

Wij spelen met de omzet, verhogen en verlagen de winstgroei en zien wat dat met de OK-Score zou doen. Bij een iets lagere winstgroei oordeelt het model streng en exponentieel, de OK-ratio duikelt omlaag. Toch verandert de OK-Score nog niet, maar bij een marginale omzetdaling én een lagere winstgroei zou Colruyt onverbiddelijk naar een OK-Klasse 2 verhuizen. Maar daarvan kan geen sprake zijn. Over het advies van de analist van KBC kan Okkerse dan ook kort zijn. Dat is flauwekul.

Maar Okkerse, zou Okkerse niet zijn om hier niets achter te zoeken. Als hij opnieuw het een en ander heeft nagetrokken ziet hij het. De familie Colruyt heeft nog 60% van de aandelen in bezit. Slechts 40% is vrij verhandelbaar op de beurs. De broekzakken van de familie klotsen van het geld.

Waarheen met dat geld? Met de lage rente heeft sparen geen zin, en dus willen zij hun overtollige centen steken in het inkopen van de eigen aandelen. Er was alleen een klein probleempje. Colruyt heeft onlangs aangekondigd dat ze een deel van de belangen in Frankrijk gaat verkopen met als gevolg dat de koers flink is gestegen. Dat kwam de familie niet goed uit. De familie koopt namelijk liever aandelen tegen een lagere koers. En dus volgde er een orkestratie van de beurskoers.

In de institutionele wereld wordt er naarstig gezocht naar de Steen der Wijzen. De behoefte aan een ho(o)g(er) rendement en een laag risico is zeer gewenst.

Omdat in die kringen het credo nog steeds is dat een hoger rendement alleen maar kán samenvallen met een hoger risico, beperkt dit dogma in ernstige mate hun blikveld. Zoals in 2003 werd gepretendeerd in samenhang met mijn proefschrift dat “door eliminatie van slechte ondernemingen uit de index een verdubbeling van het index rendement mogelijk is” zo heeft intussen de real-life serie beleggingen met de OK-Score het een en ander ook empirisch vastgelegd. En niet alleen een dubbel rendement.

Grosso modo zal er daarbij ook een tussen de twintig tot dertig procent lager risico worden gelopen dan de index zelf. De bèta zoals dat heet is tussen de 0,7 en 0,8. Het directe gevolg is een substantiële out performance in het risicovrije Alpha rendement; bij de OK-Score Wereld fonds intussen opgelopen naar 5,4%. Netto wel te verstaan.

Willem D. Okkerse MBA is uitvinder van de OK-Score en CEO van het OK-Score Institute in Antwerpen en Rotterdam. Voorheen was hij onder meer gastdocent aan de Universiteiten van Delft en Leuven, de Hogeschool van Arnhem alsmede lid van de Adviesraad van de Hogeschool van Amsterdam.