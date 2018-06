Bezetting Amsterdamse hotels blijft op peil

Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van consultancybureau PwC over de Europese markt. Gemiddeld was vorig jaar 78 procent van de hotelkamers in Amsterdam verhuurd, net zoveel als in 2015. Alleen Dublin en Londen deden het beter met bezettingsgraden dik boven de 80 procent. De gemiddelde prijs per kamer per nacht ging met 3 procent omhoog naar 105 euro.

PwC gaat er vanuit dat de bezettingsgraad van Amsterdamse hotels de komende jaren stijgt noch daalt. Wel zal de toename van het aanbod minder sterk zijn dan in voorgaande jaren, mede als gevolg van strengere regels die de groei afremmen. Tot grote prijsstijgingen hoeft dat volgens het adviesbureau niet te leiden. Daarvoor is AirBnB inmiddels een te geduchte concurrent.

Andere Europese steden die het in 2016 goed deden, zijn volgens PwC Barcelona, Madrid en Porto. Parijs, Brussel en Istanbul daarentegen ondervonden nog hinder van de recente aanslagen.

Net als in 2015 was een hotelkamer in Genève vorig jaar het duurst. In de Zwitserse stad moest in doorsnee 300 euro per overnachting worden betaald. Zürich kwam op de tweede plaats met een gemiddelde prijs van 244 euro. In Parijs was dat 229 euro per kamer per nacht.