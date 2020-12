Nikkei lager na tegenvaller coronavaccin

Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat Pfizer en het Duitse biotechnoloog BioNTech voor het einde van het jaar slechts 50 miljoen doses kunnen leveren van het coronavaccin in plaats van 100 miljoen, vanwege problemen bij de levering van grondstoffen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging met een min van 0,2 procent het weekeinde in op 26.751,24 punten. De Japanse hoofdindex won deze week 0,4 procent en tikte het hoogste niveau aan sinds april 1991. Het was de vijfde winstweek op rij. Een stijging van de Japanse yen zorgde voor koersdruk onder de belangrijke Japanse exportbedrijven. Robotmaker Fanuc, die veel omzet haalt uit het buitenland, zakte 0,6 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds een fractie in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,2 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat het Chinese olieconcern CNOOC en chipmaker SMIC door de Amerikaanse autoriteiten op een zwarte lijst van Chinese militaire bedrijven zijn gezet. CNOOC zakte 2,7 procent en de handel in SMIC werd stilgelegd. De Kospi in Seoul dikte 1,2 procent aan en de Australische All Ordinaries in Sydney won 0,3 procent.