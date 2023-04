Verlossend bericht voor huishoudens met blokverwarming: ook zij krijgen compensatie

Het is, afhankelijk van de situatie, aan de verhuurder of de vereniging van eigenaren om compensatie aan te vragen. Op Rijksoverheid.nl kunnen ze het hiervoor benodigde formulier vinden. De aanvrager moet het ontvangen bedrag vervolgens verdelen onder de bewoners.

Een bewoner die bijvoorbeeld een kwart van de energiekosten betaalt, ontvangt ook een kwart van de compensatie. Dit betekent ook dat huishoudens met een energierekening die relatief hoger is dan de rest van het appartementencomplex een deel van de compensatie die was bestemd voor hun buren zullen ontvangen.

Het eerste bedrag dat ze ontvangen gaat over de eerste helft van 2023. Wie een compensatie krijgt voor de elektriciteitsrekening, ontvangt ook een tegemoetkoming voor de energiekosten in 2022.

Niet iedereen

Niet iedereen met een blokaansluiting kan gebruikmaken van de compensatieregeling. Kamerbewoners kunnen bijvoorbeeld alleen een aanvraag indienen als er minimaal vier verhuurde woonruimtes zijn. Ook bewoners van wie de rekening al is verlaagd door het energieplafond, maken geen aanspraak op deze regeling.

Maximaal dertien weken na het insturen van het aanvraagformulier krijgen mensen te horen of de aanvraag is goedgekeurd, afgekeurd of dat de beslissing is uitgesteld.