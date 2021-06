Minimumloon verhoogd: zoveel AOW of uitkering krijg je erbij

Wie het minimumloon verdient en 21 jaar of ouder is, moet na 1 juli minimaal €1701 bruto per maand bijgeschreven krijgen. Per week is het minimum €392,55 en per dag €78,51. Het bruto minimumloon per maand was €1684,80.

Jeugdloon

Ook het minimumjeugdloon stijgt. Een 20-jarige heeft per maand recht op minimaal €1360,80 bruto per maand als er fulltime wordt gewerkt, een 19-jarige op €1020,60, een 18-jarige op €850,50, een 17-jarige op €671,90, een 16-jarige op €586,85 en een 15-jarige op €510,30.

De bijstandsuitkering en de AOW zijn gekoppeld aan het minimumloon. Deze bedragen stijgen dus mee. Een stel dat een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt straks €1463,95 per maand, plus €77,05 vakantiegeld. Een alleenstaande moet rondkomen van €1024,76 en €53,94 vakantiegeld per maand.

AOW-bedragen

AOW-gerechtigden krijgen vanaf volgende maand ook een iets hoger bedrag uitbetaald. Gehuwden en samenwonenden met volledige AOW-rechten krijgen per persoon in de meeste gevallen €838,55 netto, een kleine €6 meer dan nu, en alleenstaanden krijgen netto €1226,60 per maand, ruim €8 meer. Dat heeft de Sociale Verzekeringsbank berekend. De bedragen zijn al inclusief inkomensondersteuning AOW.

Hier komt nog vakantiegeld (€50,80 bruto per maand voor een gehuwde of samenwonende en €71,13 bruto voor een alleenstaande) per maand bij, dit wordt uitbetaald in mei 2022.