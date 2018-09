Belgen zien Fatboy wel zitten

Tegelijk met de aankondiging van de participatie heeft Vendis gemeld dat Fatboy een nieuwe bestuursvoorzitter krijgt: Richard den Hollander. Hij volgt Alex Bergman op die in 2002 het bedrijf Fatboy oprichtte. Den Hollander is een bekend gezicht in de wereld van consumentenproducten. Eerder had hij posities bij Pepsico, United Biscuits en elektronicatmerk Tristar.

Fatboy is gestart met zitzakken die inmiddels wereldwijd worden verkocht. In de afgelopen jaren zijn er verschillende andere producten op de markt gebracht waaronder verlichting. Oprichter Bergman blijft wel verbonden aan Fatboy in een creatieve functie. Volgens de laatste gegevens heeft Fatboy inmiddels een omzet van ruim €20 miljoen en 60 werknemers.

Vendis Capital richt zich met haar investeringen op bedrijven die consumentenproducten maken. In Nederland heeft Vendis onder meer participaties in de kledingmerken Noppies en Petrol Industries.