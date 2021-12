Stel vervalst bankafschrift, droom eigen huis gaat in rook op

Premium Geld

Slachtoffer helpdeskfraude gered door consul en cybercops uit India

Het leek een kans van 1 op 20 miljoen, toch weet een Nederlands slachtoffer van helpdeskfraude met hulp van de Nederlandse consul-generaal in India en de Indiase politie niet alleen haar geld terug te krijgen, ook de dader werd uiteindelijk in Delhi opgepakt. „Dit is echt een ongelofelijk verhaal.”